Трамп пожертвует свою зарплату на борьбу с коронавирусом

3 Март 2020 2020-03-03T23:31:44+03:00

Американский президент подписал чек на 100 тысяч долларов, таков его официальный заработок за четвертый квартал 2019 года

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Президент США Дональд Трамп пожертвовал часть своей зарплаты на борьбу с коронавирусом в стране. Число заболевших в штатах по данным на 3 марта достигло 108 человек. Из них почти половина, 45 человек, пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, еще три американца - эвакуированы из Китая, остальные случаи - заражение уже от человека к человеку.

- Дональд Трамп взял на себя обязательство пожертвовать свою зарплату, находясь в офисе,- написал в твиттер пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем. - Он жертвует свою зарплату за четвертый квартал 2019 года Министерству здравоохранения и социального обеспечения, так как оно занимается борьбой с коронавирусом.

Сумма перевода равна 100 тысячам долларов.

В доказательство, чек опубликовала в твиттер пресс-секретарь Белого домаФото: Twitter.com

- Администрация рассматривает другие страны, которые пострадали, и рассматривает возможность прекращения поездок в эти места,- приводит слова Трампа CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU