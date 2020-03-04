Фондовые индексы США обвалились на 3% после снижения ключевой ставки ФРС

4 Март 2020 2020-03-04T09:38:06+03:00

Dow Jones снизился более чем на 780 пунктов

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В Соединенных Штатах фондовые индексы обвалились почти на 3% после решения Федеральной резервной системой (ФРС) снизить ключевую ставку с 1,5 - 1,75% годовых до 1 - 1,25%.

MarketWatch сообщает, что экстренное снижение базовой процентной ставки Федрезервом, а также заявления главы ФРС Джерома Пауэлла во многом напугали трейдеров. Последний раз Федрезерв снижал ставку между плановыми заседаниями в период финансового кризиса 2008 года.

Так к закрытию рынка во вторник, 3 марта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 785,91 пункта (2,94%) до отметки 25917,41 пункта. Индекс Standard & Poor's потерял 86,86 пункта (2,81%) и составил 3003,37 пункта. Также упал индекс электронной биржи NASDAQ. Он потерял 268,08 пункта (2,99%), остановившись на отметке 8684,09 пункта.

Напомним, Федрезерв принял решение изменить ставку из-за пагубного влияния на экономику коронавируса нового типа. Как писал сайт kp.ru, по подсчетам специалистов, снижение активов за 3 марта составило 3,5 миллиона долларов, а рынок ценных бумаг просел на 10 пунктов,

ИСТОЧНИК KP.RU