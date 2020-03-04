Минобороны Турции сообщило о гибели двух турецких солдат в Идлибе
В результате артиллерийского обстрела в сирийской провинции Идлиб погибли два турецких военнослужащих, а шестеро были ранены. Такое заявление сделало Министерство национальной обороны Турции.
«В результате обстрела позиций наших военных со стороны режима в районе проведения операции "Весенний щит" два наших военнослужащих погибли, еще шесть солдат получили ранения», - сообщили в военном ведомстве.
Напомним, 27 февраля жертвами сирийского авиаудара в Идлибе стали 30 турецких военных. В Минобороны России сообщили, что войска Сирии обстреляли военнослужащих, которые находились вместе с террористами в районе населенного пункта Бехун, где по данным, предоставленным Анкарой, их «не было и не должно было находиться».
Накануне, 3 марта Минобороны Турции сообщило о гибели еще одного турецкого военнослужащего в Идлибе. 4 марта в российском военном ведомстве заявили, что наблюдательные посты турецкой армии в идлибской зоне фактически слились в одно целое с укрепрайонами террористов.
Беспилотник ВС Турции сбит в небе над Идлибом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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