4 Март 2020 2020-03-04T08:23:10+03:00

Минобороны РФ: посты Турции слились в одно целое с укрепрайонами террористов в Идлибе Фото: REUTERS

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Наблюдательные посты военных Турции и укрепрайоны боевиков фактически слились в одно целое в сирийском Идлибе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами», - передает ТАСС слова представителя военного ведомства.

Конашенков отметил, что такие действия турецкой армии нарушают Сочинский меморандум, согласно которому Турция должна была отмежевать вооруженную оппозицию от террористов и вытеснить боевиков за границу зоны деэскалации на 15-20 км.

Напомним, 27 февраля в результате авиаудара в Идлибе погибло более 30 турецких военных. В Минобороны России сообщили, что войска Сирии обстреляли военнослужащих, которые находились вместе с террористами в районе населенного пункта Бехун. В ведомстве отметили, что по информации, которую предоставила Турция, на данной территории никаких военных подразделений страны «не было и не должно было находиться».

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Анкара несколько раз наносила ответные удары по сирийской армии в идлбской зоне. В результате турецких обстрелов пострадали многие военнослужащие Сирии. Дамаск был вынужден закрыть на неопределенное время воздушное пространство над сирийским Идлибом.

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ИСТОЧНИК KP.RU