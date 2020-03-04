2020-03-04T11:24:04+03:00
Общество

Названы самые популярные подарки на 8 марта

Маркетологи рассказали, что россияне чаще всего дарят в Международный женский день
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Самым популярным подарком на 8 марта названы цветыСамым популярным подарком на 8 марта названы цветыФото: Андрей МИРЕЙКО
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Традиционным подарком женщинам к 8 марта вновь станут цветы. Об этом рассказали в Гильдии маркетологов. Эксперты составили список самых популярных подарков к Международному женскому дню.

На втором месте по популярности после цветов расположились шоколад и конфеты. Чуть меньше пользуются спросом парфюмерия и косметика.

Кроме того, по данным экспертов, в рейтинг распространенных подарков вошли гаджеты, белье, аксессуары и галантерея, передает RT.

На шестом месте по популярности оказались походы в театр, кино, клуб или ресторан. А на седьмом — подарочные сертификаты.

Кроме того в честь 8 марта женщинам дарят посуду (бокалы, сковородки, кастрюли), а также мелкую бытовую технику, в том числе утюги, тостеры, чайники.

Завершают десятку самых популярных категорий подарков товары для занятий спортом или для хобби. При этом средняя стоимость подарка на этот весенний праздник составляет 1,5-2 тысячи рублей.

Напомним, что подарок всем женщинам к празднику решили сделать и столичные власти. 8 марта все пассажирки общественного транспорта будут освобождены от оплаты проезда, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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