В курс ОБЖ хотят добавить уроки цифровой грамотности

4 Март 2020 2020-03-04T13:12:42+03:00

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В Региональном общественном Центре интернет-технологий (РОЦИТ) выступили с инициативой обучать школьников в рамках курса ОБЖ безопасному пользованию интернетом. Директор Центра Сергей Гребенников считает, что в современном мире это более важный навык, чем разводить костер.

«В школах необходимо вводить уроки цифровой грамотности. Я абсолютно убеждён, что в рамках ОБЖ можно найти 10 часов в году для этого. На этих уроках сейчас учат, что костёр можно разжигать на расстоянии 30 м от жилой постройки и в 15–20 м от лесного массива. Но как давно мы с вами последний раз разжигали костер? А в Интернет мы выходим каждый день», - цитирует Гребенникова сайт NEWS.ru.

Эксперт отметил, что РОЦИТ намерен продвигать свою идею в правительство и добиваться включения уроков цифровой грамотности в школьную программу. Уже на сегодняшний день в нескольких учебных учреждениях были проведены подобные занятия.

ИСТОЧНИК KP.RU