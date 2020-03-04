В Сбербанке создали модель распространения коронавируса в России и в мире

4 Март 2020 2020-03-04T18:45:57+03:00

Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире Фото: Росконгресс

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Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса по миру и по России и наполняют её данными вместе с Минздравом. Согласно этой модели, ситуация в России гораздо благополучнее, чем в большинстве других государств, сообщил председатель банка Герман Греф на открытии олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".

Он также рассказал, что на данный момент в России выбирают один из трёх институтов, занимающихся вирусами, кому выделят грант на создание вакцины от коронавируса.

Разработанная математическая модель распространения вируса называется Gleam. Сбербанк планирует после доработки передать её Министерству здравоохранения, сообщил старший управляющий директор управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максим Еременко.

- Ряд профилактических мер будет иметь первоочередное значение, что и подтверждает модель. Есть разные сценарии, мы предполагаем, что возможны две волны - весенняя и осенняя, - передаёт ТАСС слова Еременко.

В Сбербанке также рассказали, что для компании прогноз важен в первую очередь из-за возможности предсказать реакции рынков и финансовые показатели.

ИСТОЧНИК KP.RU