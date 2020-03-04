2020-03-04T19:02:10+03:00
Политика

Блумберг вышел из президентской гонки в США в пользу Байдена

Такое решение бизнесмен принял после неудачи на "супервторнике"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о своей поддержке другого кандидата от Демократической партии - Джо БайденаБывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о своей поддержке другого кандидата от Демократической партии - Джо БайденаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бизнесмен Майкл Блумберг снял свою кандидатуру с праймериз Демократической партии. Он не будет участвовать в борьбе за пост президента США. Такое решение Блумберг принял после провала на праймериз в "супервторник" - масштабном внутрипартийном голосовании.

Бывший мэр Нью-Йорка также заявил о своей поддержке другого кандидата от Демократической партии - Джо Байдена

4 марта Bloomberg опубликовало предварительные результаты "супервторника". По этим данным, он набрал всего 44 голоса. На первом месте оказался Джо Байден с 453 голосами, на втором Берни Сандерс с 382 голосами, а на третьем - Элизабет Уоррен, за которую проголосовали 50 человек.

Майкл Блумберг потратил на свою предвыборную кампанию более $500 миллионов собственных денег. Шесть его соперников потратили в сумме на предвыборную гонку $370 миллионов собранных средств.

До 6 июня в США будут проходить внутрипартийные голосования. После их окончания состоится национальный съезд. На нём делегаты изберут кандидата на пост президента от партии.

В ноябре 2020 года в США пройдут выборы президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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