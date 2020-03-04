2020-03-04T20:12:00+03:00
Политика

Новым премьером Украины стал «серый кардинал» известного олигарха

Теперь у олигарха Коломойского появился опасный конкурент за власть
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Шмыгаль - это человек Рината Ахметова. Если он станет премьером, то он будет его серым кардиналомШмыгаль - это человек Рината Ахметова. Если он станет премьером, то он будет его серым кардиналом
Изменить размер текста:

Ровно полгода продержалось правительство Владимира Зеленского. Придя к власти, он посадил в премьеры Украины юриста Алексея Гончарука. Тогда казалось, что свежая кровь, сменившая нафталиновых чиновников, сможет перевернуть положение дел в стране. Но ожидания лопнули, как мыльный пузырь.

А еще в середине января вокруг премьера развернулся скандал. В соцсетях всплыла аудиозапись, на которой Гончарук говорит все, что думает про своего президента: «У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов». А потом в той же записи признался, что и сам знаниями не блещет: «Извините, я полный профан в экономике».

Сначала Зеленский соратника простил. Не стал его выгонять вон из правительства. Но спустя полтора месяца правительство он решил разогнать. Чтобы не выглядеть злопамятным и мстительным, Зе назвал причины:

- В Украине уже четыре месяца подряд катастрофически падает промышленное производство. Падение достигло уже 5%. Правительство не справилось с индексацией пенсий украинцев, а Пенсионный фонд Украины так и остался неэффективной структурой. Не смог кабмин подготовить и план повышения пенсий для украинцев. Правительство Украины не плохое, но провалило все, что только могло.

Не устроила президента Украины и борьба с коррупцией.

- Мы обещали людям победу над коррупцией, а сейчас пока что даже не ничья, - сказал Зеленский на заседании в Верховной Раде. - Это действительно первое правительство, где нет топ-коррупции. Но не красть – мало. Это правительство новых лиц, но лиц мало. Нужны новые мозги и сердца.

И с легкой руки президента, депутаты отправили в отставку Гончарука и его правительство. На кандидатуру нового премьера Зеленский порекомендовал львовского чиновника Дениса Шмыгаля. Рада одобрила кандидатуру.

Кто это такой? Шмыгаль родился 15 октября 1975 во Львове. С отличием окончил Львовский политехнический университет в 1997 году. Через пять лет уже стал кандидатом экономических наук. Занимался бизнесом. На госслужбу Денис Шмыгаль пришёл во время президентства Виктора Ющенко. При Порошенко возглавлял налоговую на Львовщине

Буквально два года назад руководил одним из самых крупных в Ивано-Франковском регионе предприятий по производству электроэнергии, принадлежащую холдингу олигарха Рината Ахметова.

- Шмыгаль - это человек Рината Ахметова. Если он станет премьером, то он будет его серым кардиналом, - сказал «КП» публицист Александр Чаленко. - Какая интересная выходит история. Олигарх Ахметов теснит олигарха Коломойского (его связывают с Владимиром Зеленским). А ведь недавно Коломойский хотел съесть своего противника Ахметова. Но у него не вышло. Ахметов выкрутился, предложил поддержку власти и продвинул своего человека в правительство. Все это одно большое соперничество украинских олигархов.

Правительство Украины уходит в отставку.Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Это влечёт за собой уход всего правительства

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной рады из Киева: Если русский язык не вернут в обиход в Украине - она распадётся. Крым и Донбасс - первые ласточки
Известный политик в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым - о сенсационном исследовании социологов незалежной
Записки киевлянки: У нас хотят сжечь все книги из СССР на русском!
Наш обозреватель на Украине посмотрела, как в Киеве тайком отметили 23 февраля, почему хотят изъять все книги на русском языке времен СССР, и от чего пожилые люди стараются все меньше выходить из дома
Эксперт: Зеленскому выгодно, чтобы дело о стрельбе на майдане быстрее оказалось в суде
Директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара прокомментировал «КП» заявление грузинского генерала о том, кто стрелял в Киеве в 2014 и кто давил, чтобы эту стрельбу назвали выдуманной
«Здоровые люди эвакуировались в больную страну»: Что рассказывают украинцы, сидящие на карантине на Полтавщине
45 человек уже сутки содержатся в санатории МВД в украинском городке Новые Санжары. А вокруг них бушуют страсти — горят покрышки, устраивают акции протеста, стянуты силы нацгвардии [фото, видео]
Новости 24
Первый тайм четвертьфинала Кубка России Спартак - ЦСКА завершился вничью 2:2
СБУ подозревает украинца в пытках соотечественников
В Гонконге подтвердили первый случай передачи коронавируса животному
Уволился директор московской школы, где дети получили ожоги глаз
Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины
Кандидат на пост Украинского премьера рассказал о своих планах по работе правительства
Блумберг вышел из президентской гонки в США в пользу Байдена
В Сбербанке создали модель распространения коронавируса в России и в мире
Кутепов, Соболев и Джикия попали в стартовый состав "Спартака" на игру против ЦСКА
Продавец сухого льда раскритиковал идею о новых правилах продажи вещества
Акинфеев и Фернандес попали в стартовый состав ЦСКА на игру против "Спартака"
Зеленский: Правительство Гончарука провалило всё, что могло
Компания Group-IB передала правоохранительным органам информацию об аккаунтах с фейками о коронавирусе
Gucci отменил модный показ в Сан-Франциско из-за коронавируса
Верховная Рада отправила в отставку премьера Гончарука
Новак поздоровался ногой с генсеком ОПЕК
В США объяснили превосходство России в гиперзвуковом вооружении
В Госдуме поддержали переименование членов Совфеда в сенаторов
Минстрой назвал число коммунальных аварий в отопительном сезоне
Асад: Сирия не совершала против Турции никаких враждебных действий
Власти Украины выделят более $26 миллионов на погашение долгов перед шахтерами
Жириновский поздравил танцем группу "Little Big" с участием в Евровидении
Стало известно, какой из смартфонов больше всего теряет в цене
Адвокат российских биатлонисток настаивает на том, что подписи Родченкова поддельны, хотя это не признаёт МОК
Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Идлибе и астанинский процесс
Роскомнадзор ограничит доступ к ресурсам с фейками о коронавирусе в России
ЦБ РФ оценил влияние коронавируса на экономику России
СКР заочно обвинил командира ракетной бригады ВСУ в убийстве мирных жителей на Донбассе
Ученые рассказали, чем нужно заедать стресс