Новым премьером Украины стал «серый кардинал» известного олигарха

Ровно полгода продержалось правительство Владимира Зеленского. Придя к власти, он посадил в премьеры Украины юриста Алексея Гончарука. Тогда казалось, что свежая кровь, сменившая нафталиновых чиновников, сможет перевернуть положение дел в стране. Но ожидания лопнули, как мыльный пузырь.

А еще в середине января вокруг премьера развернулся скандал. В соцсетях всплыла аудиозапись, на которой Гончарук говорит все, что думает про своего президента: «У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов». А потом в той же записи признался, что и сам знаниями не блещет: «Извините, я полный профан в экономике».

Сначала Зеленский соратника простил. Не стал его выгонять вон из правительства. Но спустя полтора месяца правительство он решил разогнать. Чтобы не выглядеть злопамятным и мстительным, Зе назвал причины:

- В Украине уже четыре месяца подряд катастрофически падает промышленное производство. Падение достигло уже 5%. Правительство не справилось с индексацией пенсий украинцев, а Пенсионный фонд Украины так и остался неэффективной структурой. Не смог кабмин подготовить и план повышения пенсий для украинцев. Правительство Украины не плохое, но провалило все, что только могло.

Не устроила президента Украины и борьба с коррупцией.

- Мы обещали людям победу над коррупцией, а сейчас пока что даже не ничья, - сказал Зеленский на заседании в Верховной Раде. - Это действительно первое правительство, где нет топ-коррупции. Но не красть – мало. Это правительство новых лиц, но лиц мало. Нужны новые мозги и сердца.

И с легкой руки президента, депутаты отправили в отставку Гончарука и его правительство. На кандидатуру нового премьера Зеленский порекомендовал львовского чиновника Дениса Шмыгаля. Рада одобрила кандидатуру.

Кто это такой? Шмыгаль родился 15 октября 1975 во Львове. С отличием окончил Львовский политехнический университет в 1997 году. Через пять лет уже стал кандидатом экономических наук. Занимался бизнесом. На госслужбу Денис Шмыгаль пришёл во время президентства Виктора Ющенко. При Порошенко возглавлял налоговую на Львовщине

Буквально два года назад руководил одним из самых крупных в Ивано-Франковском регионе предприятий по производству электроэнергии, принадлежащую холдингу олигарха Рината Ахметова.

- Шмыгаль - это человек Рината Ахметова. Если он станет премьером, то он будет его серым кардиналом, - сказал «КП» публицист Александр Чаленко. - Какая интересная выходит история. Олигарх Ахметов теснит олигарха Коломойского (его связывают с Владимиром Зеленским). А ведь недавно Коломойский хотел съесть своего противника Ахметова. Но у него не вышло. Ахметов выкрутился, предложил поддержку власти и продвинул своего человека в правительство. Все это одно большое соперничество украинских олигархов.