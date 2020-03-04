IT-куб и кванториумы: в Самарской области создают цифровую образовательную сферу

4 Март 2020 2020-03-04T20:37:06+03:00

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В Самарской области одними из первых начали работать над созданием цифровой образовательной среды в рамках исполнения требований нацпроекта "Образование". Регион уже может похвастаться достижениями в цифровизации образования: например, в минувшем году школы и техникумы на 65% оснастили высокоскоростным интернетом. И этот результат в три раза лучше установленных федеральным центром планов.

Уже в 2020 году Самарская область стала первым в стране регионом, где федеральные эксперты презентовали новую платформу "Маркетплейс образовательных услуг". С новой информационной системой познакомили всех специалистов сферы, сейчас она работает в режиме опытной эксплуатации и обновляется каждые две недели, пополняясь новыми ресурсами и сервисами.

- Самарская область является одним из лидеров цифровизации сферы образования в стране, здесь довольно сильные игроки, которые производят различные информационные сервисы, цифровизация достаточно глубоко проникает в образовательные организации, - отметил отметил руководитель Центра цифровой трансформации образования Ярослав Демченко.

На современном этапе качественное образование детям без цифровой образовательной среды дать просто невозможно, - согласился с ним министр образования региона Виктор Акопьян. - Никогда и никто не заменит учителя в классе, но вот методы и приемы мы из года в год должны совершенствовать.

Ранее Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу создавать центры цифрового развития детей, развивать сеть детских технопарков. региона переоснащены кабинеты технологии, созданы 19 мини-технопарков. Осенью на базе Самарского технического университета начал работу Дом научной коллаборации.

В этом году в регионе будет создан «IT-куб» - это структурное подразделение учреждения дополнительного образования, которое будет заниматься обучением цифровым технологиям. До конца 2022 года в Самарской области откроются два детских технопарка «Кванториум» (Новокуйбышевск, Сызрань), еще 115 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и 63 детских мини-технопарка, а в 279 школах и учреждениях среднего профессионального образования будет создана цифровая образовательная среда.