В России изменится система оплаты отпусков и декретов

5 Март 2020 2020-03-05T03:31:11+03:00

Законопроект должен быть одобрен в правительстве и в Госдуме Фото: Иван ВИСЛОВ

По законопроекту, разаработанному в Минтруда, платить работнику будет не работодатель, а напрямую ФСС

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Работодатель может перестать быть связующим звеном между работником и Фондом Социального страхования (ФСС). Если раньше Фонд перечислял компании деньги для работника, находящегося на больничном или в отпуске по уходу за ребенком, а после средства передавали сотруднику через бухгалтерию, то теперь система станет проще.

Законопроект разработали в Минитруда. Как сообщают "Известия", в документе речь идет о выплатах по больничному листу, по беременности и родам, об оплачиваемом отпуске сверх установленных Трудовым кодексом РФ 28 дней и о социальном пособии на погребение.

Деньги к работнику будут поступать напрямую из ФСС. Это даст ряд преимуществ: не придется ждать, когда в компании появятся деньги на эти цели, или, когда работодатель соизволит передать больничный в ФСС.

- Трудящийся, получая деньги на больничный непосредственно из кассы ФСС, будет чувствовать себя более спокойно, чем сейчас, когда эти средства выплачивает работодатель, которому они засчитываются в конце года при уплате взносов в Фонд социального страхования,- объяснил депутат Андрей Исаев.

Ожидается, что законопроект поступит на рассмотрение в правительство в сентябре 2020 года, а в Госдуму попадет в декабре. Рассматривается возможность установить кассы ФСС в поликлиниках.

ИСТОЧНИК KP.RU