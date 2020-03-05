Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 12 тысяч человек

5 Март 2020 2020-03-05T03:58:26+03:00

Наиболее опасная ситуация с коронавирусом в Китае, Италии, Южной Корее и Иране Фото: EAST NEWS

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, как изменились данные о распространении коронавируса к 5 марта.

Всего в мире зарегистрировано 93090 случаев заболевания, из них 80422 - в Китае, а 12668 - за его пределами. Причем за сутки (4 марта) число заболевших за пределами КНР выросло на 2103.

Увеличивается список стран, где впервые зарегистрировали COVID-19 - 4 марта диагноз подтвержден у пациента в Словении. В Бразилии коронавирус нашли уже у трех человек, власти Испании подтверждают вторую смерть, а в Японии зафиксирован самый большой суточный скачок новых случаев заболевания - 33, общее число инфицированных достигло 1023.

Коронавирус подтвержден у пациентов в 79 странах. Число умерших в Китае достигло 2984 человек - 38 за сутки. В остальном мире 4 марта от вируса погибли 48 человек, общее число умерших 214 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU