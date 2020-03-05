В Калифорнии вводят режим ЧС из-за коронавируса: число погибших увеличилось до 11

5 Март 2020 2020-03-05T04:56:09+03:00

На карантине в Калифорнии 4900 человек Фото: REUTERS

Коронавирус добрался до двух самых густонаселенных городов США - Нью-Йорка и Лос-Анджелеса

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За сутки в США еще два человека погибли от коронавируса, таким образом число жертв достигло 11.

Все смерти кроме последней произошли в штате Вашингтон. Но 5 марта власти Калифорнии подтвердили первую смерть пациента от нового заболевания. Погибший оказался одним из эвакуированных в штаты пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Мужчина заразился с 11 по 21 февраля. Когда болезнь проявилась, его госпитализировали, сначала в Японии, а затем в США - на Родину он попал 27 февраля. В Калифорнии десятки людей находятся под подозрением на наличие коронавируса на карантине. Губернатор Гэвин Ньюсом официально ввел режим ЧС в Калифорнии, где подтверждено 53 случая заболевания.

Особые опасения властей Калифорнии вызывает круизный корабль, который стоит у берега - на борту у пассажиров выявлен коронавирус.

- Более 50% из 2500 пассажиров круиза из Сан-Франциско в Мексику - калифорнийцы,- приводит слова Ньюсома CNN.

Как сообщает Reuters, вирус достиг двух самых густонаселенных городов США - Нью-Йорка (10 заболевших) и Лос-Анжелеса (6 человек).

В США 158 человек заражены коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU