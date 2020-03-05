Следователи проверят информацию об избиении двойняшек матерью в Москве

5 Март 2020 2020-03-05T09:16:16+03:00

Голова ребенка была в крови, но сотрудники комиссии ПДН не дали отвезти детей в больницу

Воспитательница детского сада в эксклюзивном интервью "КП" рассказала, как нашла одного из детей на улице с окровавленной головой

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Следственный комитет России проверит информацию об избиении семилетних двойняшек матерью на юге Москвы.

Напомним, что об ужасающей ситуации в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде" ранее рассказала воспитательница детского сада при столичной школе №947. Именно она, возвращаясь домой, нашла во двое плачущего мальчика с окровавленной головой. Ребенок рассказал, что с ним это сделала пьяная мама, а позже во двор выбежала и сестра пострадавшего. Она подтвердила слова своего брата.

"Следователи проверят все изложенные в статье факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия", - сообщается на сайте СК РФ.

"КП" выяснила, что маленькие брат и сестра до сих пор не посещают детский сад. Осмотревшие ребят сотрудники Комиссии по делам совершеннолетних не дали медикам их госпитализировать и передали дошкольников бывшему мужу их многодетной матери, который даже не приходится двойняшкам родным отцом.

ИСТОЧНИК KP.RU