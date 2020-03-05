Пассажир взломал сайт авиакомпании и бесплатно летал бизнес-классом

5 Март 2020 2020-03-05T13:15:50+03:00

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Неизвестному пассажиру удалось взломать сайт авиакомпании Brussels Airlines. Хакеру несколько раз посчастливилось бесплатно воспользовался услугами перевозчика.

25-летний мужчина покупал авиабилеты, а затем делал их возврат, совершая манипуляции с URL-адресом, чтобы бронь оставалась действительной, сообщает британское издание Independent.

Таким образом мужчина трижды путешествовал в Нью-Йорк бизнес-классом бесплатно. Кстати, стоимость перелета с удобствами составляет порядка шести тысяч евро (более 440 тысяч рублей).

Однако в авиакомпании махинации не остались незамеченными. Авиаперевозчик подал иск в суд и потребовал, чтобы пассажир возместил ущерб своих "халявных" путешествий. Его в Brussels Airlines оценили в 20 тысяч евро.

Адвокат мужчины уверен, что его ответчик не обязан выплачивать дополнительные тысячу евро, объясняя это тем, что благодаря таким нестандартным действиям авиакомпания узнала об уязвимости их системы. Окончательное решение по делу суд вынесет 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU