2020-03-05T13:44:40+03:00
Общество

Россиян ждет "малиновое" лето - самое идеальное для здоровья людей

Температура воздуха в июне, июле и августе будет превышать климатические нормы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Синоптики пообещали россиянам «малиновое» летоСиноптики пообещали россиянам «малиновое» летоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Лето 2020 года станет идеальным для поддержания здоровья россиян. Температура воздуха на протяжении всех трех месяцев - июня, июля и августа - будет превышать климатические нормы. Из-за этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец прозвал грядущее лето "малиновым".

"Лето получается очень классное. Я обозвал его "малиновым", потому что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины. Это будет зона идеального климатического комфорта. Лето 2020 года — самое идеальное для здоровья людей", - сказал специалист в беседе с Gazeta.ru.

Он добавил, что аномально теплыми будут не только летние месяцы, но и весна. Например, в марте превышение температурных норм составит три-шесть градусов, в апреле - два-три, а в мае – один-два. Холодов не ожидается.

Более того, в этом месяце москвичей ждут сразу три температурных рекорда. В Международный женский день 8 марта столбики термометров поднимутся до отметки в +11 градусов.

"Очень высокий температурный фон – никогда такого не было в начале марта. Это самое теплое начало весны в истории. Сегодня-завтра мы окончательно потеряем снежный покров", - подытожил Тишковец.

К слову, 8 марта жительниц Москвы и Подмосковья ждет приятный сюрприз. Сайт kp.ru писал, что проезд на электричках, а автобусах и метро будет бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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