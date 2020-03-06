Трехкратный чемпион мира по паралимпийскому плаванию Александр Макаров умер в возрасте 23 лет

6 Март 2020 2020-03-06T01:58:35+03:00

Александр Макаров умер через день после своего дня рождения - 4 февраля ему исполнилось 23 года

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Умер Александр Макаров, известный российский паралимпиец. Юный спортсмен трижды становился чемпионом мира по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Лондоне в 2019 году. В Паралимпийском комитете России эту новость подтвердили:

- Он н был примером мужественности, упорства и воли к победе. Паралимпийский комитет России выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам по команде Александра Макарова.

Причины смерти омского пловца не названы, 4 февраля ему исполнилось 23 года.

Александр должен был отправиться в Токио на паралимпиаду в составе сборной России. В его коллекции наград серебро и бронза Мирового первенства 2015 года, а также три серебряные и столько же бронзовых медалей Чемпионата Европы 2016 года.

В Паралимпийском комитете сообщили, что юного спортсмена будет не хватать, пловец внес "большой личный вклад в повышение престижа отечественного паралимпизма".

ИСТОЧНИК KP.RU