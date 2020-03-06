2020-03-06T04:35:21+03:00
Общество

Космонавт Андрей Борисенко может отправиться на МКС на новом американском корабле

Но прежде в НАСА должны убедить "Роскосмос" в безопасности своих кораблей
Юлия САЛЬНИКОВА
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В НАСА разрабатывают два типа пилотируемых кораблейВ НАСА разрабатывают два типа пилотируемых кораблейФото: REUTERS
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Американцы планируют отправиться на Луну в 2024 году, а в 2030 покорить Маркс, но при этом своих собственных кораблей для отправки космонавтов у них нет. Летают на российских. При этом американцы заявляли о "конце российской космонавтики", намекая, что скоро у них будет свой собственный корабль.

К этой дате уже начали подготовку. Предложили уже начать формировать группу для полета, членами экипажа станут не только американцы, но и россияне. Российский космонавт Андрей Борисенко отобран для новой миссии к Международной космической станции, об этом рассказал "РИА Новости" начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов.

Пока в НАСА разрабатывают два пилотируемых корабля - Crew Dragon от SpaceX и Starliner от Boeing.

- Полет возможен только после успешных пилотируемых миссий каждого из кораблей,- добавил Власов.

Так что специалистам НАСА нужно будет доказать, что полет будет безопасен в.для космонавто Если испытания затянутся, то Андрей Борисенко отправится на МКС на российском "Союзе".

ИСТОЧНИК KP.RU

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