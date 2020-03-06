Космонавт Андрей Борисенко может отправиться на МКС на новом американском корабле
Американцы планируют отправиться на Луну в 2024 году, а в 2030 покорить Маркс, но при этом своих собственных кораблей для отправки космонавтов у них нет. Летают на российских. При этом американцы заявляли о "конце российской космонавтики", намекая, что скоро у них будет свой собственный корабль.
К этой дате уже начали подготовку. Предложили уже начать формировать группу для полета, членами экипажа станут не только американцы, но и россияне. Российский космонавт Андрей Борисенко отобран для новой миссии к Международной космической станции, об этом рассказал "РИА Новости" начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов.
Пока в НАСА разрабатывают два пилотируемых корабля - Crew Dragon от SpaceX и Starliner от Boeing.
- Полет возможен только после успешных пилотируемых миссий каждого из кораблей,- добавил Власов.
Так что специалистам НАСА нужно будет доказать, что полет будет безопасен в.для космонавто Если испытания затянутся, то Андрей Борисенко отправится на МКС на российском "Союзе".
ИСТОЧНИК KP.RU