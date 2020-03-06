В ФБР призывают людей сотрудничать с помощью фото капитана Жеглова

6 Март 2020 2020-03-06T06:05:52+03:00

В Сети американцы запустили рекламу на русском языке и с изображением Высоцкого

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Американцы в ФБР решили, что место встречи изменить нельзя, и разместили в соцсетях фотографию капитана Желова в исполнении Владимира Высоцкого.

Но если с местом встречи все понятно, спецслужбы сделали ставку на Интернет, то с выбором адресата "послания" не все так однозначно. Сообщение американцы подготовили на русском языке. Рядом с фото Высоцкого текст:

- Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого.

"Реклама" призывает сообщать ФБР полезную информациюФото: соцсети

О необычном посте ФБР написали РИА Новости.

Запись уже набирает комментарии среди российских пользователей соцсетей.

- Ход за ФСБ. Иван Данко? - предположил в фейсбуке Ник Лахонин.

ИСТОЧНИК KP.RU