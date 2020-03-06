В Москве откопали старинный сейф "Меллер" со следами взлома

6 Март 2020 2020-03-06T10:04:08+03:00

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Необычная находка была сделана строителями во время расширения полосы отвода для путей Московско-Курской железной дороги на улице Казакова в Басманном районе. В земле был сокрыт старинный сейф знаменитого завода "Меллер".

Предприятие специализировалось на производстве металлических несгораемых шкафов и с целью доказать качество своей продукции закладывало в каждый десятый "бокс" по бриллианту весом в один карат.

Археологи установили, что найденный в центре столицы сейф был изготовлен в конце XIX — начале XX века. Он весит около 100 килограммов. Высота составляет один метр, ширина — 60 сантиметров. Хранилище имеет литые ножки на колесиках и маркировку “Меллер. Москва. Существ. с 1857 г.”.

У металлического шкафа отсутствует дверца. Фото: mos.ru

Обычно такие сейфы приобретали крупные учреждения или очень состоятельные люди, а потому расположение артефакта - его нашли в железнодорожном откосе - очень необычно. Специалисты считают, что металлический шкафчик украли, взломали и просто выбросили. Версию подтверждает отсутствие у сейфа дверцы, а также деформация стенок и отделения, где когда-то был тайник, передает сайт мэра Москвы.

По словам руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, после изучения находку передадут в фонды одного из столичных музеев.

Сайт kp.ru писал, что за весь 2019 год археологи обнаружили в Москве более 10 тысяч артефактов. В числе находок - игрушки, лекарства и курительные трубки.

ИСТОЧНИК KP.RU