2020-03-06T10:14:21+03:00
Экономика

Что будет дальше с курсом рубля: Экономист дал прогноз

Евро и доллар продолжают обновлять максимумы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В минувший четверг, 5 марта, курс доллара вырос на 1,8 рубля и достиг отметки в 67,78 рублей, обновив максимум за последние 13 месяцев. Сайт kp.ru писал, что евро тоже вернулся к показателям февраля 2019 года и поднялся почти до 76 рублей.

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган считает, что у российской валюты есть все шансы укрепиться, но для этого необходимо соблюсти ряд условий.

Так, например, ожидания в отношении пятничного саммита ОПЕК+ должны оправдаться. кроме того, многое зависит от публикации отчета по ситуации с занятостью в США, передает "Российская газета".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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