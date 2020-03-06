В России хотят запретить высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела возможность запрета высаживать безбилетных детей до 16 лет из общественного транспорта. Специалисты изучили проекты поправок в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» и КоАП и обсудили наиболее важные моменты.
«Подготовленные инициативы направлены на устранение существующих пробелов. Предлагается установить в законодательстве безусловный запрет на высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, не имеющих возможности оплатить билет», - цитирует председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева «Российская газета».
По словам эксперта, детям без билета необходимо дать возможность вернуться домой. А уже после задавать вопросы их родителям. Груздев напомнил, что уже неоднократно возникали ситуации, когда водитель высаживал юного пассажира из транспорта, подвергая при этом жизнь и здоровье ребенка опасности.
Один из таких случаев в январе произошел в Екатеринбурге. Здесь контролер высадила девочку из троллейбуса, и недавно переболевшая ангиной школьница возвращалась по морозу пешком, передает сайт телеканала «Звезда».
ИСТОЧНИК KP.RU