В России хотят запретить высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет

6 Март 2020 2020-03-06T14:08:30+03:00

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела возможность запрета высаживать безбилетных детей до 16 лет из общественного транспорта. Специалисты изучили проекты поправок в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» и КоАП и обсудили наиболее важные моменты.

«Подготовленные инициативы направлены на устранение существующих пробелов. Предлагается установить в законодательстве безусловный запрет на высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, не имеющих возможности оплатить билет», - цитирует председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева «Российская газета».

По словам эксперта, детям без билета необходимо дать возможность вернуться домой. А уже после задавать вопросы их родителям. Груздев напомнил, что уже неоднократно возникали ситуации, когда водитель высаживал юного пассажира из транспорта, подвергая при этом жизнь и здоровье ребенка опасности.

Один из таких случаев в январе произошел в Екатеринбурге. Здесь контролер высадила девочку из троллейбуса, и недавно переболевшая ангиной школьница возвращалась по морозу пешком, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU