2020-03-06T18:35:34+03:00
Общество

Олег Тиньков рассказал, что болен лейкемией в острой форме

Бизнесмен с октября прошёл несколько курсов химиотерапии
Ася КУЗНЕЦОВА
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Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что в октябре у него диагностировали лейкемиюБизнесмен Олег Тиньков сообщил, что в октябре у него диагностировали лейкемиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что в октябре у него диагностировали лейкемию. Он также добавил, что прошёл уже несколько курсов химиотерапии.

Тиньков подчеркнул, что его заболевание никак не повлияет на деятельность банка "Тинькофф", поскольку он "уже пару лет, как отошел от операционной деятельности".

6 марта стало известно, что Минюст США обвиняет акционера группы TCS Group Holding Олега Тинькова обвиняет в сокрытии сведений об активах на 1 миллиарда долларов. После выхода TCS Group Holding на Лондонскую биржу в 2013 году бизнесмен продолжал владеть акциями компании, стоимость которых была больше 1 миллиарда долларов. Тиньков отказался от гражданства США через три дня после IPO. В поданной в налоговое управление США декларации Тиньков указал, что его доходы составили около 205 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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