Россиянки назвали свои главные приоритеты в жизни

6 Март 2020 2020-03-06T18:40:01+03:00

Большинство делают выбор в пользу семьи, а вот на личностный рост и обучение времени почти не остается

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Россиянки назвали свои главные жизненные приоритеты. Большинство делают выбор в пользу семьи, а меньшинство – уделяют внимание хобби и увлечениям.

Рейтинг предпочтений выглядит так:

Семья и дети – 45%,

Работа – 24%,

Досуг, хобби и увлечения – 10%,

Друзья и близкие – 8%,

Здоровье и спорт – 8%,

Личностный рост и обучение - 5%.

Помимо приоритетов женщины признались, что на них лежит большая ответственность по ведению домашнего хозяйства. В течении недели большинство (более 70%) занимаются приготовлением пищи, уборкой, стиркой и глажкой белья.

Опрос был проведен аналитическим центром НАФИ в преддверии Международного женского. Ответы удалось получить у 1,6 тыс. девушек и женщин старше 18 лет, сообщает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU