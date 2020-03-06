Россиянки назвали свои главные приоритеты в жизни
Россиянки назвали свои главные жизненные приоритеты. Большинство делают выбор в пользу семьи, а меньшинство – уделяют внимание хобби и увлечениям.
Рейтинг предпочтений выглядит так:
Семья и дети – 45%,
Работа – 24%,
Досуг, хобби и увлечения – 10%,
Друзья и близкие – 8%,
Здоровье и спорт – 8%,
Личностный рост и обучение - 5%.
Помимо приоритетов женщины признались, что на них лежит большая ответственность по ведению домашнего хозяйства. В течении недели большинство (более 70%) занимаются приготовлением пищи, уборкой, стиркой и глажкой белья.
Опрос был проведен аналитическим центром НАФИ в преддверии Международного женского. Ответы удалось получить у 1,6 тыс. девушек и женщин старше 18 лет, сообщает RT.
ИСТОЧНИК KP.RU