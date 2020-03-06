Выздоровел первый заболевший коронавирусом в Москве

6 Март 2020 2020-03-06T20:17:45+03:00

Давид Беров заразился в Италии, прилетел в Москву 23 февраля и обратился в поликлинику через пять дней. Его болезнь протекала в лёгкой форме. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел и скоро будет выписан из больницы, сообщила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.

Напомним, что по официальным данным, Давид Беров 21 февраля заразился в Италии. В Москву он прилетел 23 февраля и обратился в поликлинику через пять дней. Его болезнь протекала в лёгкой форме.

"У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем", - заявила Ракова.

Круг лиц, с которыми пациент был в Италии и общался после возвращения в Россию, был сразу определён. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все, с кем контактировал пациент, определены и помещены на карантин. Среди них 6 родственников и 5 знакомых заболевшего, а также 13 пассажиров самолёта, на котором он летел в Москву. В общей сложности помещены в карантин 83 человека.

Сайт kp.ru сообщал, что 6 марта в России зарегистрировали шесть новых случаев заражения коронавирусом. У всех заболевших вирус протекает в лёгкой форме. Пятеро из них находятся в Москве и один в Нижнем Новогороде. Все заражённые посещали Италию в течение последних двух недель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764615" frameborder="0"></iframe> Первый москвич, заболевший коронавирусом.Первый москвич с диагнозом коронавирус уверяет, что никого не успел заразить

ИСТОЧНИК KP.RU