2020-03-07T00:44:08+03:00
Спорт

Боец UFC Йоэль Ромеро перед титульным поединком с Исраэлем Адесаньей взвесился голым

Кубинец оказался на 300 грамм тяжелее действующего чемпиона в среднем весе [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Боец смешанного стиля (ММА) Йоэль Ромеро перед титульным поединком взвесился голымБоец смешанного стиля (ММА) Йоэль Ромеро перед титульным поединком взвесился голым
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На взвешивании перед титульным поединком за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе с действующим чемпионом новозеландцем Исраэлем Адесаньей кубинский боец смешанного стиля (ММА) Йоэль Ромеро решил полностью раздеться и встал на весы совершенно голым.

Видео процедуры взвешивания опубликовано на странице UFC в Twitter. В итоге 42-летний кубинец оказался на 300 грамм тяжелее своего будущего соперника, но он все-таки уложился в положенный вес.

Поединок между Ромеро и Адесаньи пройдет в ночь на 8 марта в американском Лас-Вегасе (штат Невада), начало титульного боя ожидается около семи утра по московскому времени.

Стоит отметить, что новозеландец моложе кубинского бойца на 12 лет, и пока не проиграл ни одного боя. В последнем поединке Исраэль Адесанья стал чемпионом UFC, победив нокаутом австралийца Роберта Уиттакера.

Боец смешанного стиля (ММА) Йоэль Ромеро взвесился голым перед титульным поединком.Его соперник оказался на 300 грамм легче

ИСТОЧНИК KP.RU

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Боец UFC Йоэль Ромеро перед титульным поединком с Исраэлем Адесаньей взвесился голым
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