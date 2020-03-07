Лицензии на оружие заменят пластиковыми карточками

7 Март 2020 2020-03-07T11:14:48+03:00

Вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений можно будет получить всего одну пластиковую карточку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Росгвардии рассчитывают, что цифровая платформа появится в течение двух лет

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На оружие вместо лицензий будут выдавать пластиковые карточки. Об этом сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов.

По его мнению, грядущий переход на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием позволит взаимодействовать оружейным заводам, продавцам и владельцам. Всех их объединят в единую цифровую систему в ближайшие два года.

- Это становится возможным благодаря включению в федеральный проект "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика РФ" мероприятий по линии Росгвардии. Для владельцев оружия это будет гораздо комфортнее - вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений можно будет получить всего одну пластиковую карточку, - рассказал представитель ведомства "Российской газете".

Напомним, в 2018 году Росгвардия предложила изменить законодательство в этой сфере. Ведомство предлагало разрешать продажу оружия только лицам старше 21 года.

ИСТОЧНИК KP.RU