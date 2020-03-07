2020-03-07T11:30:06+03:00
Общество

Жительница Иваново рассказала, почему сделала предложение Путину: «Вдруг позвонит! Надеюсь на чудо»

Девушка призналась, что ей давно нравился российский лидер, поэтому она решила пообщаться с ним «о главном» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Актриса детского театра в Иваново Юлия Шилова предложила президенту жениться на нейАктриса детского театра в Иваново Юлия Шилова предложила президенту жениться на нейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Актриса детского театра в Иваново Юлия Шилова, сделавшая предложение президенту России Владимиру Путину, рассказала, что глава государства ей давно нравится, поэтому она решила рискнуть и «пообщаться с ним о главном».

«Он давно мне нравился, следила за ним в интернете и по телевидению. Когда узнала, что он к нам приедет, сразу возникла мысль, что нужно пообщаться. А о чем общаться, если не о главном? С чем черт не шутит? Может позвонит! Я надеюсь на чудо, ведь чудеса случаются», - рассказала девушка «КП».

Напомним, 6 марта российский лидер прибыл с рабочим визитом в Иваново, где посетил детскую поликлинику и парашютный завод «Полет». Когда Путин решил пообщаться с жителями города, одна из девушек прокричала: «а возьмите меня замуж». Позже глава государства отметил, что Иваново не зря всегда называли городом невест.

Житель Иваново попросил Путина сфотографироваться с его дочкой.В ходе общения с жителями Иванова одна из девушек попросила Путина взять ее замуж

ИСТОЧНИК KP.RU

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Жительница Иваново рассказала, почему сделала предложение Путину: «Вдруг позвонит! Надеюсь на чудо»
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