Жительница Иваново рассказала, почему сделала предложение Путину: «Вдруг позвонит! Надеюсь на чудо»
Актриса детского театра в Иваново Юлия Шилова, сделавшая предложение президенту России Владимиру Путину, рассказала, что глава государства ей давно нравится, поэтому она решила рискнуть и «пообщаться с ним о главном».
«Он давно мне нравился, следила за ним в интернете и по телевидению. Когда узнала, что он к нам приедет, сразу возникла мысль, что нужно пообщаться. А о чем общаться, если не о главном? С чем черт не шутит? Может позвонит! Я надеюсь на чудо, ведь чудеса случаются», - рассказала девушка «КП».
Напомним, 6 марта российский лидер прибыл с рабочим визитом в Иваново, где посетил детскую поликлинику и парашютный завод «Полет». Когда Путин решил пообщаться с жителями города, одна из девушек прокричала: «а возьмите меня замуж». Позже глава государства отметил, что Иваново не зря всегда называли городом невест.
Житель Иваново попросил Путина сфотографироваться с его дочкой.В ходе общения с жителями Иванова одна из девушек попросила Путина взять ее замуж
ИСТОЧНИК KP.RU