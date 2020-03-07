В Китае обрушилось здание гостиницы: под завалами остаются люди

7 Март 2020 2020-03-07T17:14:27+03:00

Спасатели вытащили из-под завалов уже почти 30 человек Фото: скриншот с видео

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В городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилось шестиэтажное здание гостиницы. Происшествие произошло в субботу, 7 марта, в 19:30 по местному времени (14:30 мск).

К настоящему момент из-под завалов удалось достать 23 человека - все они живы. В ловушке остаются люди - их около 70. Власти не исключают, что могут быть погибшие.

На первом этаже здания находились магазины и кафе. На месте продолжают работать медики и спасатели, передает People's Daily China.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее в московском отеле "Неаполь" в Вознесенском переулке произошел пожар. Возгорание возникло в подвале здания. Спасатели эвакуировали несколько десятков человек - сотрудников и постояльцев гостиницы. О пострадавших не сообщалось. Пожар удалось быстро потушить.

ИСТОЧНИК KP.RU