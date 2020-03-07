НАТО грозит России "ударным кулаком": МИД призвал задуматься о последствиях

7 Март 2020 2020-03-07T17:29:57+03:00

На Западе даже не скрывают, что потенциальным противником на учениях Defender Europe — 2020 будет наша страна

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Потенциальным противником в рамках учений НАТО под названием Defender Europe — 2020 будет Россия. На Западе этого даже не скрывают, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила о словах министра обороны США Марка Эспера, который назвал целью маневров желание послать Москву некий сигнал и заставить ее изменить свое "плохое поведение". И это при том, что очевидно - "наша страна никому не угрожает".

"Ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО", — сказала Захарова.

Представитель министерства подчеркнула, что заставить Москву изменить курс во внешней политике не получится. В истории было много тех, кто пытался грозить нашей стране, "бряцая оружием", но все попытки завершились "бесславно.

"[НАТО стоит] задуматься о последствиях их агрессивных действий, лишь усиливающих международную напряженность", - заявила дипломат. Ее слова приводятся на сайте МИД.

Сайт kp.ru писал, что Defender Europe-2020 пройдут весной на территории Польши, Литвы и других европейских стран. В маневрах примут участие около 40 тысяч военнослужащих. Только из США перебросят 20 тысяч человек и 30 тысяч единиц вооружения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765195" frameborder="0"></iframe> МИД РФ об учениях: НАТО собирает у российской границы ударный кулак.Манёвры пройдут на территории ряда европейских стран в апреле-мае 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU