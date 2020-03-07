Выпил за рулем - не сможешь носить оружие: Золотов сообщил о новых правилах выдачи лицензий
В России появятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Об этом сообщил директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов.
По его словам, разрешения перестанут выдавать гражданам, неоднократно судимым за совершение преступлений, а также тем, в отношении кого ведется уголовное преследование. Кроме того, отказ ждет россиян, который когда-либо ловили пьяным за рулем транспортного средства.
"Для владельцев оружия вводится обязанность сообщать в органы Росгвардии о фактах утраты или хищения принадлежащего им оружия", - добавил Золотов в интервью "Российской газете".
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ИСТОЧНИК KP.RU