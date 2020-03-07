Умер Дэвид Пол, звезда фильма «Няньки»

7 Март 2020 2020-03-07T18:57:18+03:00

Актер Дэвид Пол умер за два дня до своего дня рождения

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Умер актер Дэвид Пол, ему было 62 года. Российским зрителям он знаком по фильму «Няньки» - там он сыграл одного из накаченных братьев-близнецов, присматривающих за детьми. В его фильмографии также роли в «Придорожный убийцах», «Варварах», в «Вашингтонском такси».

Смерть актера подтвердил его брат-близнец. Сообщается, что Дэвид Пол скончался 6 марта. Пока причины смерти не называются, но в окружении актера утверждают, что он не проснулся утром.

8 марта Дэвид Пол должен быть отмечать свой 63-й день рождения, сообщает Пятый канал.

Фото: кадр из фильма "Няньки" (1994), режиссер Джон Парагон

Дэвид и Питер Пол родились в 1957 году. Дэвид появился на свет на несколько секунд раньше своего брата.

В подростковом возрасте увлекся бодибилдингом. Вместе с братом Дэвид и Питер открыли свой спортивный зал в родном городке Хартфорт, но после перебрались в Калифорнию в поисках славы.

С 1983 по 2005 год братья снялись более чем в дюжине кинокартин, самой известной и популярной для российского зрителя стала комедийная кинолента 1994 года "Няньки".

Умер Дэвид Пол, актер из фильма Няньки .

ИСТОЧНИК KP.RU