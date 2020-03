Определены все участники Евровидения-2020

8 Март 2020 2020-03-08T11:52:50+03:00

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стали известны все участники музыкального конкурса "Евровидение-2020" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стали известны все участники музыкального конкурса "Евровидение-2020". Последние национальные отборы музыкантов и коллективов завершились 7 марта, сообщается на официальном сайте конкурса.

Официальные заявки на конкурс главы делегаций подадут 9 марта. Последними своих представителей выбрали жители Швеции, Финляндии, Дании и Португалии.

От Швеции на международном конкурсе выступит группа The Mamas с песней Move, а от Дании - Ben & Tan с песней Yes. Представителем Португалии станет певица Elisa, которая исполнит песню Medo de Sentir. Выступать от лица Финляндии на конкурс поедет певец Aksel Kankaanranta. Его песня называется Looking Back.

Несмотря на то, что названы все участники Евровидения, ещё не все из них определились с композициями, которые они исполнят. Заявить песни ещё предстоит Мальте, Азербайджану, Сан-Марино и Северной Македонии. Представляющая Россию группа Little Big планирует выступить с песней Uno.

