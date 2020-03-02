Солист Little Big Илья Прусикин — участник «Евровидения-2020»: «Мы сделаем то, что умеем лучше всего, - шоу. Будет весело!»

«У меня до 27 лет вообще ничего не получалось. Я был безработным, и меня никуда не брали», — так еще совсем недавно описывал свой путь Илья Прусикин, фронтмен группы Little Big. А потом прорвало. 400 миллионов просмотров у двух версий песни Skibidi. Всемирный флешмоб с танцем из этой песни. Десятки миллионов просмотров у каждого клипа и по 120 концертов в год в России и Европе. В 2019 году Прусикин вошел в список «Главные российские знаменитости» по версии Forbes, заняв 35-е место с доходом 1 миллионов долларов (66,5 миллионов рублей). Теперь — «Евровидение», куда питерскую фрик-команду отважился отправить Первый канал. «КП» удалось поговорить с вокалистом сразу после резонансного объявления группы участниками песенного конкурса в программе «Время».

LITTLE BIG SKIBIDI.Join the #skibidichallenge - just film how you dance the skibidi-dance, put the #skibidichallenge hashtag and post it on your YouTube and Instagram. Присоединяйся к #skibidichallenge

- Насколько неожиданным для вас стал выбор Первого канала? В качестве главных кандидатур для «Евровидения-2020» назывались Zivert, Полина Гагарина, Александр Панайотов, Димаш...скажем так, типично попсовые артисты.

- Это было и правда неожиданно для нас, в момент звонка (со счастливым известием — Авт.) мы находились в студии, где проводим основное количество времени: пишем песни, придумываем клипы. Когда пришла новость, мы, конечно, обрадовались. Но потом немножко стало страшно. Это все-таки большая ответственность — представлять Россию. На нас возложены огромные ожидания, мы боимся их не оправдать. Но со своей стороны постараемся сделать все, чтобы этого не произошло.

Солист Little Big Илья Прусикин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

- Как сейчас проходит работа? Что будет за песня и выступление? Бэк-вокал, медведи, группа Little Big — кто выйдет на сцену в Роттердаме 12 мая?

- Могу сказать, что песня будет веселой. На сцене будет вся группа и...будет то, что будет (риторически смеется, потому что не может выдавать детали — Авт.).

LITTLE BIG - Kind Inside, Hard Outside (fighting Putin vs. Obama)..

- Песня написана вами?

- Да, конечно. Мы всегда делаем все песни сами, я же — сонграйтер Little Big. Мы никогда не покупаем песни. Если работаем с саунд-продюсером, то лишь сотрудничаем с ним, а не берем готовое.

- Классические песни «Евровидения» кардинально отличаются от творчества Little Big: они далеки от дерзости, сарказма, самоиронии. Ваша песня для конкурса будет традиционной для вас? Или такой, как мы обычно отправляем на этот конкурс — про любовь и мир во всем мире?

- В принципе мы никогда не изменяем себе и не подстраиваемся под конъюнктуру. Стараемся работать, как работали. Мы делаем веселые песни. Наши песни ни о чем и обо всем. Нет конкретной темы — про любовь или ненависть. Что захотелось, то и делаем. В случае «Евровидения» — это будет веселье, скажу так.

Солист Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская на Warner Music Group Pre-Grammy Party 2020Фото: EAST NEWS

- И все же вы концептуально ближе к панкам: цыганщина, рейв, экспромт, фанк и прочие негламурные вещи. Не зашкварно ли Little Big ехать на «Евровидение»? Нет ли брезгливости к попсовому шоу, где в последнее время побеждает не песня, а образ, чрезмерный эпатаж или даже приверженность к нетрадиционным ценностям, мягко говоря?

LITTLE BIG - Everyday I'm drinking..

- Совершенно нет. Это не просто очередной для нас конкурс. Это всемирный конкурс, где выступали и ABBA, и Тото Кутуньо, и множество мировых звезд. Это интересный конкурс, игнорировать который нельзя. Да, была Кончита Вурст (переодевшийся женщиной вокалист Томас Нойвирт, который выиграл «Евровидение-2014» для родной Австрии — Авт.), которая сделала отличное шоу. Не считаю, что это плохо. Наша группа не любит никого осуждать. Шоу есть шоу. Кто-то видит его так. Мы видим по-своему. И это хорошо! Все мы — разные люди, именно поэтому человечество развивается. Каждый делает что-то свое, и у всех нас получается. В этом конкурсе нет ничего плохого, вся Европа и даже Австралия включаются и показывают шоу. Тут же главное — не соревнование. А шоу мы любим, всегда делали их на своих концертах, поэтому будем чувствовать там себя комфортно.

Новый клип Little Big на песню Go Bananas.

- Ваши клипы очень разнообразны: в них есть и медведи с водкой, и президент России, дерущийся с президентом США, и вирусные зажигательные танцы в индустриальном пейзаже. Каким должно быть выступление России в «Евровидении», чтобы нас услышали?

- Мы никогда не подстраивались под кого бы то ни было. Поэтому мы покажем ровно то, что делали бы в России. Ловить или угадывать пожелания аудитории не станем. Видимо, в этом и есть наша фишка. То, за что нас любят. Неважно, европейский, японский, австралийский или американский слушатель — все это люди и плевать, откуда они — мы покажем то, что делаем лучше всего. Будет весело!

Первый канал рискнул и отправил в Голландию дерзкую рейв-группу. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

- Наше общество все еще придерживается консервативных взглядов — на эстраду в том числе. Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева и Полину Гагарину на «Евровидении» народ, пожалуй, представляет легко. А вас, наверно, еще нет. Как считаете, страна поддержит вас на конкурсе?

- Мы не можем говорить за страну, мы — маленькая ее часть. Наши друзья нас поддержат. Само собой, есть и те, кто нас не любит и те, кто не согласится с таким решением (Первого канала). Кто прав? И эти люди, и наши друзья. Мы не можем навязывать или рассуждать об этом. Будут поддерживать? Мы будем рады. Нет — нам будет грустно, но что поделать? Выйдем и сделаем то, что должны. Дадим шоу и выложимся.

Участник группы Little Big Антон Лиссов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764151" frameborder="0"></iframe> Группа Little Big поедет на «Евровидение-2020» от России.Конкурс пройдет с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме

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Свершилось! Наконец-то Россию на «Евровидении» представит не пресный поп-артист, не спорная кандидатура и не участник популярного телешоу. В 2020 году мы решили рискнуть и выслать в Голландию назло музыкальным врагам модную, современную, творчески злую и энергичную группу из Питера Little Big, что успешно разрывает музыкальные чарты последние семь лет (подробности)