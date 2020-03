Солист Little Big Илья Прусикин — участник «Евровидения-2020»: «Мы сделаем то, что умеем лучше всего, - шоу. Будет весело!»

«У меня до 27 лет вообще ничего не получалось. Я был безработным, и меня никуда не брали», — так еще совсем недавно описывал свой путь Илья Прусикин, фронтмен группы Little Big. А потом прорвало. 400 миллионов просмотров у двух версий песни Skibidi. Всемирный флешмоб с танцем из этой песни. Десятки миллионов просмотров у каждого клипа и по 120 концертов в год в России и Европе. В 2019 году Прусикин вошел в список «Главные российские знаменитости» по версии Forbes, заняв 35-е место с доходом 1 миллионов долларов (66,5 миллионов рублей). Теперь — «Евровидение», куда питерскую фрик-команду отважился отправить Первый канал. «КП» удалось поговорить с вокалистом сразу после резонансного объявления группы участниками песенного конкурса в программе «Время».

