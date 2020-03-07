Отрывок песни Little Big для Евровидения появился в Сети

7 Март 2020 2020-03-07T17:01:55+03:00

Предполагается, что питерская группа выступит в Роттердаме с треком Uno [видео]

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В интернет слили отрывок ранее неизвестной песни Little Big, с которой группа может выступить на Евровидении в Роттердаме.

Пятнадцатисекундный ролик был опубликован на видеохостинге YouTube несколько дней назад. Его разместил пользователь под ником Sema. Предполагается, что трек получил название Uno.

Солистка Little Big Софья Таюрская уже прокомментировала "утечку". Во время прямого эфира у себя на странице в Instagram она заявила, что Uno не имеет никакого отношения к песенному конкурсу.

Пиар-менеджер российских участников "Евровидения" Полина Храмова напомнила, что у них есть время до 9 марта, чтобы анонсировать сингл. Он появится в официальных аккаунтах исполнителей, передает "Телепрограмма".

Сайт kp.ru ранее публиковал интервью с солистом питерской группы Ильей Прусикиным. В беседе с корреспондентом было сказано немного о готовящемся номере.

Little Big UNO (Official Audio) Eurovision 2020 Russia.

ИСТОЧНИК KP.RU