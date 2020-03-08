Карантинный лайнер Grand Princess прибудет в порт Окленда в Калифорнии

8 Март 2020 2020-03-08T13:20:40+03:00

Круизный лайнер Grand Princess, на борту которого выявили вспышку коронавируса, получил разрешение и отправляется в порт Окленда Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Круизный лайнер Grand Princess, на борту которого выявили вспышку коронавируса, получил разрешение и отправляется в порт Окленда, сообщил капитан корабля Джон Смит. Сейчас судно на карантине находится у берегов Калифорнии.

- Было достигнуто соглашение о прибытии нашего судна в порт Окленда завтра. После того как мы причалим, начнётся предусмотренный местными властями процесс высадки, который займёт несколько дней. Гостей, нуждающихся в скорой медицинской помощи и госпитализации, перевезут в медицинские учреждения Калифорнии, - цитирует капитана The Associated Press.

Он также рассказал, что всех пассажиров отправят на карантин в клиники, а экипаж, в составе которого есть четыре россиянина, будут помещены на карантин на лайнере. Наблюдать за ними будут врачи.

Напомним, вице-президент США Майкл Пенс сообщил на брифинге в Белом Доме, что на лайнере Grand Princess коронавирус подтвердили у 21 человека среди 3,5 тысяч. На судне находятся 2422 пассажира 1111 членов экипажа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765276" frameborder="0"></iframe> Средства защиты от коронавируса на круизный лайнер Grand Princess доставили вертолетом.6 марта одним из пассажиров судна, показывают приближение вертолета к лайнеру, находящемуся у берегов Калифорнии.

ИСТОЧНИК KP.RU