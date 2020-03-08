Карантинный лайнер Grand Princess прибудет в порт Окленда в Калифорнии
Круизный лайнер Grand Princess, на борту которого выявили вспышку коронавируса, получил разрешение и отправляется в порт Окленда, сообщил капитан корабля Джон Смит. Сейчас судно на карантине находится у берегов Калифорнии.
- Было достигнуто соглашение о прибытии нашего судна в порт Окленда завтра. После того как мы причалим, начнётся предусмотренный местными властями процесс высадки, который займёт несколько дней. Гостей, нуждающихся в скорой медицинской помощи и госпитализации, перевезут в медицинские учреждения Калифорнии, - цитирует капитана The Associated Press.
Он также рассказал, что всех пассажиров отправят на карантин в клиники, а экипаж, в составе которого есть четыре россиянина, будут помещены на карантин на лайнере. Наблюдать за ними будут врачи.
Напомним, вице-президент США Майкл Пенс сообщил на брифинге в Белом Доме, что на лайнере Grand Princess коронавирус подтвердили у 21 человека среди 3,5 тысяч. На судне находятся 2422 пассажира 1111 членов экипажа.
Средства защиты от коронавируса на круизный лайнер Grand Princess доставили вертолетом.6 марта одним из пассажиров судна, показывают приближение вертолета к лайнеру, находящемуся у берегов Калифорнии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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