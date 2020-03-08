Компания Apple перевела 12 тысяч сотрудников на удалённую работу из-за коронавируса
Руководство компании Apple предложило перейти на удалённую работу всем 12 тысячам своих сотрудников в штаб-квартире в Купертино из-за угрозы распространения коронавируса в штате Калифорния, сообщает Business Insider.
При принятии решения корпорация придерживалась рекомендаций администрации округа Санта-Клара, которые 5 марта призвали местных жителей к отказу от участия в массовых мероприятиях, конференциях, а также призвали руководителей компаний сократить до минимума контакты сотрудников и оставаться дома при любом недомогании.
Меры предосторожности Apple ввели только в Купертино, чтобы обезопасить от срыва самые важные проекты корпорации.
Ранее сайт kp.ru сообщал о суициде одного из сотрудников компании в штаб-квартире Apple в Купертино.
- Офис судмедэксперта идентифицировал погибшего, это 25-летний Эдвард Маковяк, - сообщил шериф округа Санта-Клара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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