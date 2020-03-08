2020-03-08T13:23:12+03:00
В мире

Компания Apple перевела 12 тысяч сотрудников на удалённую работу из-за коронавируса

Все специалисты штаб-квартиры в Купертино работают дистанционно
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Руководство компании Apple предложило перейти на удалённую работу всем 12 тысячам своих сотрудников в штаб-квартире в Купертино из-за угрозы распространения коронавируса в штате КалифорнияРуководство компании Apple предложило перейти на удалённую работу всем 12 тысячам своих сотрудников в штаб-квартире в Купертино из-за угрозы распространения коронавируса в штате КалифорнияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Руководство компании Apple предложило перейти на удалённую работу всем 12 тысячам своих сотрудников в штаб-квартире в Купертино из-за угрозы распространения коронавируса в штате Калифорния, сообщает Business Insider.

При принятии решения корпорация придерживалась рекомендаций администрации округа Санта-Клара, которые 5 марта призвали местных жителей к отказу от участия в массовых мероприятиях, конференциях, а также призвали руководителей компаний сократить до минимума контакты сотрудников и оставаться дома при любом недомогании.

Меры предосторожности Apple ввели только в Купертино, чтобы обезопасить от срыва самые важные проекты корпорации.

Ранее сайт kp.ru сообщал о суициде одного из сотрудников компании в штаб-квартире Apple в Купертино.

- Офис судмедэксперта идентифицировал погибшего, это 25-летний Эдвард Маковяк, - сообщил шериф округа Санта-Клара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Компания Apple перевела 12 тысяч сотрудников на удалённую работу из-за коронавируса
Тренер сказал, почему Александр Логинов снялся с масс-старта в Нове Место
Путин указом утвердил положение о Совбезе России
Карантинный лайнер Grand Princess прибудет в порт Окленда в Калифорнии
В приложении для знакомств "Tinder" призвали не приближаться к другим людям
В России не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом, по данным на воскресенье
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Определены все участники Евровидения-2020
Следователи по делу MH17 рассматривали возможность нарушить суверенитет России
Сирийские военные нашли доказательства подготовки террористами химатаки
8 марта 2020 года стало самым тёплым за 140 лет
Уровень эпидемической угрозы снизили в провинции Шаньдун и Синьцзян-Уйгурском автономном районе
Премьер-министр Индии передал на 8 марта свои соцсети женщинам
В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Украинский политолог призвал готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского