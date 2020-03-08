Зеленский считает, что нужно "бороться" за тех укаринцев, кто живет в приграничных с Россией областях

8 Март 2020 2020-03-08T13:54:44+03:00

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет бороться за тех украинцев, которые живут в пограничных к России областях и у которых родственники в России Фото: REUTERS

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет бороться за тех украинцев, которые живут в пограничных к России областях и у которых родственники в России.

- Я считаю, что те, у кого родственники в России, и имеет дружеские, профессиональные связи, за них нужно бороться. Их очень легко может "качать" любая информационная война. Поэтому им нужно дать уверенность в том, что Европейский союз ожидает Украину. Даже не так - Европейский союз хочет видеть Украину - крупнейшую по территории страну в Европе, - сказал украинский лидер в интервью газете The Guardian.

Он добавил, что Украина сделала многое для вступления в Евросоюз, но если Союз затянет с принятием Украины на слишком длительный период, "люди сами по себе будут разворачиваться, потому что они будут разочаровываться".

Напомним, что парламент Украины внёс изменения в конституцию в феврале 2019 года, тем самым утвердив курс страны в Евросоюз и НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU