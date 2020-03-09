Новак сообщил на совещании у Мишустина, что ситуация на рынке находится в пределах прогноза
Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл совещание по экономическим вопросам. На нём обсуждались меры для сохранения стабильности экономики в России, сообщается на сайте правительства.
На совещании министр энергетики Александр Новак заявил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
- Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке. При этом Правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе, - сообщил Новак.
Он также отметил, что в итоге встречи ОПЕК+ 6 марта в Вене Россия предложила продлить соглашение на действующих условиях до конца II квартала. Своё предложение Россия аргументировала необходимостью проанализировать ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть.
В совещании приняли участие Андрей Белоусов, Юрий Борисов, Дмитрий Григоренко, Антон Силуанов, Александр Новак, Максим Решетников, помощник Президента Максим Орешкин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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