2020-03-09T19:10:53+03:00
Экономика

Новак сообщил на совещании у Мишустина, что ситуация на рынке находится в пределах прогноза

Премьер-министр провёл совещание по экономическим вопросам
Ася КУЗНЕЦОВА
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Александр Новак отметил, что в итоге встречи ОПЕК+ 6 марта в Вене Россия предложила продлить соглашение на действующих условиях до конца II кварталаАлександр Новак отметил, что в итоге встречи ОПЕК+ 6 марта в Вене Россия предложила продлить соглашение на действующих условиях до конца II кварталаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл совещание по экономическим вопросам. На нём обсуждались меры для сохранения стабильности экономики в России, сообщается на сайте правительства.

На совещании министр энергетики Александр Новак заявил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.

- Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке. При этом Правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе, - сообщил Новак.

Он также отметил, что в итоге встречи ОПЕК+ 6 марта в Вене Россия предложила продлить соглашение на действующих условиях до конца II квартала. Своё предложение Россия аргументировала необходимостью проанализировать ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть.

В совещании приняли участие Андрей Белоусов, Юрий Борисов, Дмитрий Григоренко, Антон Силуанов, Александр Новак, Максим Решетников, помощник Президента Максим Орешкин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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