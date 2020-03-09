ВОЗ не исключает угрозу пандемии коронавируса

9 Март 2020 2020-03-09T22:08:18+03:00

Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что даже в случае перехода существующей эпидемии в пандемию, всё ещё будет возможность взять вирус под контроль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус не исключает риск пандемии коронавируса нового типа. Об этом он заявил на брифинге в Женеве.

Помимо возрастания угрозы пандемии, глава ВОЗ отметил, что коронавирус распределяется по миру неравномерно. Большинство заражённых сосредоточено в небольшой группе стран.

Тедрос Аданом Гебрейесус также подчеркнул, что даже в случае перехода существующей эпидемии в пандемию, всё ещё будет возможность взять вирус под контроль. Гендиректор ВОЗ призывает к решительным мерам, которые надо предпринимать на ранних стадиях.

Он также отметил, что в Китае выздоровели и выписались из больниц уже больше 70% заболевших, также снижается статистика заболевания и в Южной Корее. Гебрейесус обратил внимание не только на "взятие эпидемии под контроль" китайскими властями, но и на "агрессивные меры" Италии, направленные на сдерживание угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU