Конгрессмен, контактировавший с больным коронавирусом, летел с Трампом в самолете и ездил в одном лимузине

10 Март 2020 2020-03-10T01:58:44+03:00

У республиканца нет симптомов, но его отправили на карантин

Изменить размер текста: A A

Конгрессмен, который провел выходные с президентом США Дональдом Трампом, ушел на карантин из-за коронавируса. Как сообщает CNN, речь идет о соратнике главы Белого дома, также как Трамп, представителе республиканской партии, Мэтте Гэтце.

Гретц присутствовал на частном ужине президентов в Бразилии, когда Трамп встречался с Болсонару. После этого он сел с американским лидером в один президентский лимузин, где они находились на соседних креслах, затем - вместе летели в самолете.

- Сегодня он был проинформирован, когда находился в полете на ВВС-1, что он вступил в контакт с инфицированным участником, - сообщили в офисе конгрессмена.- Как только он приземлился, его сразу же проверили на наличие коронавируса.

Симптомов у Гэтца не было, но у заболевания инкубационный период 2 недели - все это время конгрессмен будет находиться на карантине.

Число конгрессменов, ушедших на карантин в США, достигло четырех. Пятый, член палаты представителей Луис Гоммерт, контактировавший с инфицированным человеком, отказался добровольно 14 дней не выходить из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU