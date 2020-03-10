2020-03-10T02:49:25+03:00
Общество

Умер Владимир Михайловский, актер из сериала "Ликвидация"

В театре Сатирикон сообщили, что 8 марта умер актер Владимир Михайловский
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В "Сатириконе" Михайловский служил до 2004 года Фото: www.satirikon.ruВ "Сатириконе" Михайловский служил до 2004 года Фото: www.satirikon.ru
Изменить размер текста:

Актер Владимир Михайловский умер 8 марта на 84 году жизни. О его смерти сообщили коллеги на сайте театра "Сатирикон", где он служил со дня основания и до 2004 года. Его вспоминают в театре не только как бывшего партнера Аркадия Райкина, но и как "мягкого, остроумного и скромного" человека.

- Володя, Володенька, Вовочка, — так я его называл, когда мы работали, общались, встречались и давно, и в недавнее время. Он был из самых последних, кто работал с моим отцом и являл собой живую связь великого прошлого этого театра с его настоящим. Никогда его не забуду и бесконечно благодарен,-написал Константин Райкин.

Михайловский снимался в сериале "Исаев", в "Ликвидации" исполнил роль "Боречки-старичка", он также появился в "Следствие ведут Знатоки. Десять лет спустя", "Русские в городе ангелов".

После ухода из "Сатирикона" Владимир Михайловский служил в театре "Эрмитаж".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После обвала цен нефть марки WTI дорожает более, чем на 5 процентов
ВВС США перебросили в Европу стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit
Трамп отказался отвечать на вопрос о проверке на коронавирус
Умер Владимир Михайловский, актер из сериала "Ликвидация"
Мосбиржа повысила верхнюю границу возможного курса валют на 10 марта
Конгрессмен, контактировавший с больным коронавирусом, летел с Трампом в самолете и ездил в одном лимузине
В Госдепе США назвали условия продления договора СНВ
Евро-2020 предложили перенести в Россию из-за коронавируса в Европе
В Китае число новых случаев заражения коронавирусом сократилось до 40: открываются магазины и школы
В США разрабатывают подлодку с роботом, который сам принимает решение об атаке
Всю Италию закрыли на въезд и выезд из-за коронавируса
Гастроли Большого театра во Франции отменили из-за коронавируса
Мосбиржа готовится к повышенной изменчивости на открытии торгов 10 марта
"Кто к нам с мечом придет...": Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне
США начали вывод войск из Афганистана
У министра культуры Франции Франка Ристера обнаружен коронавирус
Израиль может ввести карантин для приезжающих из всех стран
"Кризис в Сирии - угроза всей Европе": Эрдоган попросил помощи у НАТО