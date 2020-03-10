Умер Владимир Михайловский, актер из сериала "Ликвидация"

10 Март 2020 2020-03-10T02:49:25+03:00

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Актер Владимир Михайловский умер 8 марта на 84 году жизни. О его смерти сообщили коллеги на сайте театра "Сатирикон", где он служил со дня основания и до 2004 года. Его вспоминают в театре не только как бывшего партнера Аркадия Райкина, но и как "мягкого, остроумного и скромного" человека.

- Володя, Володенька, Вовочка, — так я его называл, когда мы работали, общались, встречались и давно, и в недавнее время. Он был из самых последних, кто работал с моим отцом и являл собой живую связь великого прошлого этого театра с его настоящим. Никогда его не забуду и бесконечно благодарен,-написал Константин Райкин.

Михайловский снимался в сериале "Исаев", в "Ликвидации" исполнил роль "Боречки-старичка", он также появился в "Следствие ведут Знатоки. Десять лет спустя", "Русские в городе ангелов".

После ухода из "Сатирикона" Владимир Михайловский служил в театре "Эрмитаж".

ИСТОЧНИК KP.RU