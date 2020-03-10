2020-03-10T11:26:08+03:00
Происшествия

В Грузии третий день ищут бесследно пропавшего туриста из Нидерландов

23-летний Сиим Вигер решил прогуляться после ужина, но так и не вернулся в отель
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Поиски продолжаются несколько дней. Фото ИТАР-ТАСС Александр КлимчукПоиски продолжаются несколько дней. Фото ИТАР-ТАСС Александр Климчук
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В грузинском городе Кутаиси продолжаются поиски 23-летнего туриста из Нидерландов Сиима Виггера. Молодой человек бесследно пропал вечером в субботу, 7 марта. Его ищут уже третий день.

В последний раз парня видели в ресторане "Барака" в центре города, где он ужинал вместе с другом Риком Штехингом. Сотрудники заведения рассказали полицейским, что оба туриста немного выпили, но не столько, чтобы потом плохо передвигаться.

После еды Виггер решил немного прогуляться, а Штехинг отправился в отель. К ночи его товарищ так и не вернулся - тогда молодой человек обратился к правоохранителям.

Камеры наблюдения зафиксировали пропавшего туриста в районе моста Руставели. Судя по записи, мужчина гулял по берегу реки Риони. Утром во вторник, 10 марта, спасатели начали изучать водоем.

Примечательно, что тем же субботним вечером пропала еще одна постоялица того же самого грузинского отеля. Девушка прибыла в Европу из Ирана. Согласно данным телеканала "Рустави 2", к настоящему моменту она уже вернулась в гостиницу. Подробности не приводятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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