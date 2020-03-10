Джорджио Армани пожертвовал $1,4 млн на борьбу с коронавирусом

10 Март 2020 2020-03-10T14:21:04+03:00

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Итальянский дизайнер Джорджио Армани пожертвовал 1,4 миллиона долларов итальянским больницам на борьбу с коронавирусом нового типа. Средства уже переведены на счета трех больниц в Милане и римской больнице Спалланцани и Агентству гражданской защиты.

Отмечается, что модный дом следит за здоровьем и своих сотрудников. В настоящее время большинство работников трудятся из дома, на производственные площадки приезжает минимальное количество сотрудников, передает сайт argumenti.ru.

Напомним, со вторника, 10 марта, Италия закрыта на карантин. Принятые правительством меры в отношении Ломбардии и еще 14 провинций вступили в силу. Власти запретили в стране проведение любых массовых мероприятий и торжеств. Кроме того до 3 апреля в Италии закрылись школы. Также в стране не работают музеи, театры, развлекательные центры и кинотеатры, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU