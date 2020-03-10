2020-03-10T14:44:11+03:00
В мире

Американский актер Деннис Миллер стал новым ведущим RT America

Комик представит собственную интервью-программу
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Деннис Миллер стал ведущим на RT AmericaДеннис Миллер стал ведущим на RT AmericaФото: REUTERS
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Телеканал RT America запускает новый проект «Деннис Миллер + 1» (Dennis Miller +1). Ведущим программы, созданной в формате интервью, стал американский актер, комментатор, комик и пятикратный обладатель премии «Эмми» Деннис Миллер. Планируется, что передача будет выходить дважды в неделю: по понедельникам и средам.

«Я иду по стопам живой легенды телевидения — Ларри Кинга, с которым мне довелось сотрудничать в прошлом году. Теперь я буду рад работать с ним регулярно. Что мне нравится в формате интервью? Когда ведущий задаёт вопрос, слушает ответ, а затем органично переходит к следующему вопросу. Я здесь не для того, чтобы любоваться собой. Мы будем разговаривать — по-настоящему!» — приводит слова Миллера RT.

Деннис Миллер прославился благодаря участию в вечерней музыкально-юмористической программе Saturday Night Live. Позднее он вел собственные шоу на каналах Tribune Entertainment, HBO и CNBC.

Глава RT America Михаил Солодовников отметил, что шоу понравится интеллектуальному зрителю, любителю тонкого юмора.

Известно, что первым гостем Миллера стал комик Джефф Данэм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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