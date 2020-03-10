Досрочные выборы в Госдуму — это честно по отношению к избирателю

10 Март 2020 2020-03-10T14:44:31+03:00

Депутат от «Единой России» Александр Хинштейн считает, что в стране высокий запрос на обновление

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Предложение члена фракции «Единая Россия» Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму – это честно, прежде всего, по отношению к избирателям. В случае принятия поправок в Конституцию полномочия парламента резко возрастают, в том числе по вопросу формирования состава федерального правительства. В этой связи справедливо, чтобы новыми полномочиями могла пользоваться обновленная Дума. Такое мнение пресс-службе «Единой России» высказал заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Запрос на обновление в стране высокий. В этой связи я поддерживаю предложение о досрочных выборах и с уверенностью могу сказать, что партия «Единая Россия» к ним готова», - отметил Хинштейн.

Напомним, депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату. Парламентарий пообещал подготовить поправку о досрочных выборах, она будет роздана в зале пленарных заседаний Госдумы.

«Президент предлагает увеличить роль партий. Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности», – сказал он на пленарном заседании нижней палаты.

Инициатива будет рассмотрена после подготовки, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

10 марта Госдума РФ на пленарном заседании рассмотрит во втором чтении внесенный президентом России Владимиром Путиным проект закона о поправке в Конституцию. Ко второму, основному чтению к законопроекту поступило 387 поправок, 200 - предложены к принятию, 177 - к отклонению. Большая часть поправок подготовлены рабочей группой, в состав которой вошли депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, общественные деятели и др.