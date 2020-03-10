Госдума одобрила поправку Терешковой о президентских сроках

10 Март 2020 2020-03-10T16:26:09+03:00

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Госдума одобрила поправку в конституцию, предложенную Валентиной Терешковой, о снятии ограничения на число президентских сроков.

Напомним, ранее Валентина Терешкова предложила изъять ограничение по количеству президентских сроков после того, как поправка в Конституцию России будет принята.

- Установленное частями 3 и 3.1 статьи 81 Конституции Российской Федерации в редакции настоящего закона о поправке к Конституции Российской Федерации регулирование допустимого числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента Российской Федерации, не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качества кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции Российской Федерации на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу, - сказано в тексте предложенной поправки.

ИСТОЧНИК KP.RU