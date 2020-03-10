2020-03-10T22:54:10+03:00
Общество

Дорожный психолог Татьяна Кочетова: дорожные штрафы перестают действовать, когда водитель к ним привыкает

Специалист в эфире Радио "Комсомольская правда" заявила о том, что финансовые наказания эффективны, но только до определенного момента [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дорожный психолог Татьяна Кочетова в эфире Радио "Комсомольская правда" объяснила, что финансовые наказания эффективны, но только до определенного моментаДорожный психолог Татьяна Кочетова в эфире Радио "Комсомольская правда" объяснила, что финансовые наказания эффективны, но только до определенного моментаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Использование штрафов в качестве наказания за нарушения правил дорожного движения - это хороший сдерживающий фактор, но он не может является единственным, заявила в эфире программы "Россия в движения" на Радио "Комсомольская правда" доцент кафедры психологии управления факультета социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Татьяна Кочетова.

"Любые штрафы в любой сфере, не только в сфере БДД, конечно, играют положительную роль на определенном этапе... Но если использовать только штрафы, то в какой-то момент водитель-нарушитель к ним просто привыкнет. Может, слово и не очень корректное, но оно точно описывает суть происходящего ", - рассказала дорожный психолог. Причем, по ее словам, эту закономерность удалось доказать уже в целом ряде исследований.

"К примеру, в случае с нарушениями, связанными с отвлечением водителей на гаджеты за рулем, хорошим дополнением к наказаниям было бы обращение к человеку напрямую – например, с экрана телевизора с посылом: «Не нарушай, это опасно!». Потому что природа этих нарушений в том, что человек просто не видит рисков в этой ситуации, пока сам вплотную с ними не столкнется. Иными словами, параллельно с серьезным наказанием нужна продуманная просветительская программа, направленная на осознание рисков", - предложила Татьяна Кочетова.

Психолог Татьяна Кочетова: большие штрафы - сильный сдерживающий фактор, но он не может являться единственным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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