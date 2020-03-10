2020-03-10T23:56:44+03:00
Происшествия

В Котельниках ограбили замгубернатора ЯНАО Альбину Свинцову и избили ее супруга

Преступники вынесли из дома чиновницы сбережения и награды
Юлия САЛЬНИКОВА
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Преступники скрылись на машине, полицейские ведут их розыскПреступники скрылись на машине, полицейские ведут их розыскФото: Олег ЗОЛОТО
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В Котельниках ограбили дом заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбину Свинцову и ее мужа. Грабители явились в коттедж вечером. Полицейским только предстоит выяснить, знали ли нападавшие, что в это время в здании будут владельцы или встреча с чиновницей и ее мужем была для воров неожиданностью. При попытке оказать сопротивление ворам, пострадал супруг Свинцовой.

Как сообщил источник kp.ru, из дома грабители вынесли крупную сумму денег, а также награды. По предварительным данным, ущерб составил около 200 тысяч евро. Розыском нападавших теперь занимаются полицейские.

Известно, что при себе у грабителей был пистолет, им удалось достаточно быстро скрыться благодаря спрятанной недалеко от дома машине. Номера и марку автомобиля устанавливают сотрудники полиции, эти данные помогут выйти на след преступников. Также проверяют, есть ли в доме или в соседних домах камеры наблюдения, записи с которых могут восстановить картину происшествия и вычислить, куда направились злоумышленники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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