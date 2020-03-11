2020-03-11T03:03:27+03:00
В мире

У замминистра здравоохранения Великобритании, которая была на приеме у премьер-министра, обнаружили коронавирус

В инкубационный период болезни Надин Доррис встречалась с сотнями людей в парламенте
Юлия САЛЬНИКОВА
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Надин Доррис Фото: www.facebook.com/NadineDorriesAuthorНадин Доррис Фото: www.facebook.com/NadineDorriesAuthorФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Великобритании коронавирусом заразился член правительства, и что больше пугает медиков, Надин Доррис, замминистра здравоохранения, могла заразить парламентариев, представителей кабмина и даже премьер-министра Бориса Джонсона. В четверг она принимала участие в мероприятии, посвященном Международному женскому дню на Даунинг-стрит.

Доррис общалась по данным Reuters с сотней депутатов. Журналисты The Sun поймали ее в кадре рядом с Борисом Джонсоном и его беременной невестой. Вечером того же дня пришел результат ее анализа на коронавирус - он был положительным. В соцсетях замминистра сообщила, что сразу же приняла меры по самоизоляции, она находится на карантине, за здоровьем чиновницы следят врачи.

- Больше беспокоит моя 84-летняя мама, которая осталась со мной и начала кашлять. Завтра ее проверяют,-написала Доррис.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в твиттер подтвердил диагноз сотрудницы и пожелал ей скорейшего выздоровления, он похвалил заместителя за то, что та сразу же изолировала себя дома.

В Великобритании коронавирус подтвержден у 382 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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У замминистра здравоохранения Великобритании, которая была на приеме у премьер-министра, обнаружили коронавирус
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